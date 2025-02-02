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На перекрестке в Челябинске с разницей в 10 минут сбили двух человек

На северо-западе Челябинска за один вечер произошли два одинаковых ДТП.

Источник: Камеры "Интерсвязи"

На северо-западе Челябинска в одном и том же месте с разницей в десять минут сбили двух человек. Все произошло накануне вечером на перекрестке Братьев Кашириных и 40-летия Победы.

Первое ДТП случилось в 20:00. Под колеса автомобиля Changan попал 25-летний парень, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Он получил травмы. За рулем иномарки находился 39-летний водитель.

Другое ДТП произошло спустя десять минут. На этом же перекрестке 44-летний водитель Volkswagen сбил 48-летнего мужчину. Он тоже переходил дорогу на зеленый сигнал светофора и получил травмы.