Родителей оштрафовали за уличную драку подростков в Актау

По данным ведомства, конфликт школьников произошёл 31 января. На кадрах видно, что мальчики устроили потасовку на глазах у прохожих. Полицейские вычислили и героев видеоролика и авторов видео.
Сотрудники ОП города Актау установили личности детей и составили на их родителей протокол по статье 127 КоАП РК. Кроме того, к административной ответственности были привлечены и родители того подростка, который снимал драку на видео.
Правоохранители призвали родителей следить за своими детьми и обращать внимание на их поведение, а также проводить беседы.