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Родителей оштрафовали за уличную драку подростков в Актау

В социальных сетях появилось видео с дерущимися подростками в 3-м микрорайоне Актау. Инцидент прокомментировали в отделе полиции города, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: pixabay

По данным ведомства, конфликт школьников произошёл 31 января. На кадрах видно, что мальчики устроили потасовку на глазах у прохожих. Полицейские вычислили и героев видеоролика и авторов видео.

Сотрудники ОП города Актау установили личности детей и составили на их родителей протокол по статье 127 КоАП РК. Кроме того, к административной ответственности были привлечены и родители того подростка, который снимал драку на видео.

сообщили в полиции

Правоохранители призвали родителей следить за своими детьми и обращать внимание на их поведение, а также проводить беседы.