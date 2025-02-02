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Житель Лесосибирска попал под уголовное дело из-за фото татуировки

Инцидент произошел в Лесосибирске Красноярского края.

Источник: Reuters

37-летний местный житель решил поделиться в социальных сетях фотографией своей татуировки, но не учел один важный момент — на снимке был виден запрещенный законом символ.

История получила неожиданное продолжение: в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Как выяснилось, это не первый подобный случай — ранее он уже получал административное наказание за похожий проступок.

Сейчас полиция разбирается в деталях произошедшего. Мужчину подозревают в том, что он нарушил закон, запрещающий публично показывать нацистскую символику. Фотография с татуировкой на груди, опубликованная в ноябре прошлого года, стала поводом для серьезных разбирательств.

Ранее красноярца осудили за призывы свергнуть власть.