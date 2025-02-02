Житель Лесосибирска попал под уголовное дело из-за фото татуировки

Сейчас полиция разбирается в деталях произошедшего. Мужчину подозревают в том, что он нарушил закон, запрещающий публично показывать нацистскую символику. Фотография с татуировкой на груди, опубликованная в ноябре прошлого года, стала поводом для серьезных разбирательств.