Житель Лесосибирска попал под уголовное дело из-за фото татуировки

37-летний местный житель решил поделиться в социальных сетях фотографией своей татуировки, но не учел один важный момент — на снимке был виден запрещенный законом символ.
История получила неожиданное продолжение: в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Как выяснилось, это не первый подобный случай — ранее он уже получал административное наказание за похожий проступок.
Сейчас полиция разбирается в деталях произошедшего. Мужчину подозревают в том, что он нарушил закон, запрещающий публично показывать нацистскую символику. Фотография с татуировкой на груди, опубликованная в ноябре прошлого года, стала поводом для серьезных разбирательств.
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