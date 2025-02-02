Под Челябинском разорвало иномарку после столкновения с деревом

Автомобиль Ford Focus врезался в дерево в Сосновском районе. После столкновения у иномарки разорвало крышу. Как сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области, за рулем машины находилась 57-летняя женщина.
— По предварительным данным, на 3 км трассы пос. Западный — а/д Шершни — пос. Северный водитель Ford Focus съехала в правый кювет по ходу движения с последующим наездом на дерево, — уточнили в Госавтоинспекции.
Женщина была пристегнута ремнем безопасности. В результате ДТП она получила травмы.