Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Челябинском разорвало иномарку после столкновения с деревом

Женщина-водитель пострадала в ДТП в Сосновском районе.

Источник: ГАИ Челябинской области

Автомобиль Ford Focus врезался в дерево в Сосновском районе. После столкновения у иномарки разорвало крышу. Как сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области, за рулем машины находилась 57-летняя женщина.

— По предварительным данным, на 3 км трассы пос. Западный — а/д Шершни — пос. Северный водитель Ford Focus съехала в правый кювет по ходу движения с последующим наездом на дерево, — уточнили в Госавтоинспекции.

Женщина была пристегнута ремнем безопасности. В результате ДТП она получила травмы.