В Беларуси милиция выявила 268 пьяных вечеринок, где было 800 детей. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В ведомстве обратили внимание на то, что сотрудники милиции постоянно принимают меры, связанные с профилактикой происшествий и правонарушений в среде подростков. Так, сотрудники милиции выявили и пресекли 268 пьяных вечеринок, на которых было более 800 детей.
«Употребление алкоголя, сигарет, вейпов, наркотиков зачастую приводит к неприятным, а порой и трагическим последствиям», — уточнили в МВД.
Кроме того, в 2024 году было зарегистрировано более 1,4 преступлений с участием несовершеннолетних. Речь идет про кражи, мошенничества, незаконный оборот средств платежа, наркопреступления.
В МВД отметили, что мошенники, используя возможности интернета и отработанные схемы, втягивают подростков в преступления. В связи с этим особое внимание уделяется профилактической работе, которая направлена на недопущение вовлечения детей в распространение наркотиков, пересылку интимных фото, изготовление порнографии и многое другое.
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