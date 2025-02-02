В Беларуси милиция выявила 268 пьяных вечеринок, где было 800 детей

В ведомстве обратили внимание на то, что сотрудники милиции постоянно принимают меры, связанные с профилактикой происшествий и правонарушений в среде подростков. Так, сотрудники милиции выявили и пресекли 268 пьяных вечеринок, на которых было более 800 детей.