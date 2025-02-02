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Тольяттинка прописала в своей квартире 200 мигрантов

В Тольятти 40-летняя женщина за два месяца незаконно поставила на миграционный учет порядка 200 иностранных граждан по месту проживания в квартире многоэтажного дома.

При этом она не собиралась предоставлять им жилое помещение для фактического проживания.

Трехкомнатная квартира не приспособлена и не рассчитана на проживание столь большого числа людей.

Безработная, ранее не судимая злоумышленница неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

Задержанная признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что получила денежное вознаграждение свыше 20 тыс. руб. в общей сложности от всех иностранцев.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает ГУ МВД по Самарской области.