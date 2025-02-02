При пожаре в Белыничском районе погибли двое мужчин

Звонок в МЧС, что горит частный нежилой дом в деревне Ермоловичи, поступил в 23.18. Спасатели обнаружили горение внутри и кровли дома, создалось плотное задымление, кровля и перекрытие частично обрушились.
«Соседи предупредили, что внутри могут находиться люди. Дом нежилой (хозяева проживают в Могилеве), но в нем с разрешения хозяйки проживал гражданин 1973 года рождения, житель деревни Ермоловичи. Со слов соседей, характеризовался посредственно, курил», — рассказали в областном управлении МЧС.
Обгоревший труп мужчины обнаружили на полу в комнате. Здесь же нашли и труп второго человека — предварительно, жителя деревни 1990 года рождения.
«Поиск погибших был затруднен обрушившимися конструкциями, высокой температурой и плотным задымлением. В результате пожара уничтожена кровля, перекрытия и имущество в доме. Причина устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении», — проинформировали в МЧС.
Проверку по факту гибели проводит Белыничский районный отдел Следственного комитета.