При пожаре в Белыничском районе погибли двое мужчин

«Соседи предупредили, что внутри могут находиться люди. Дом нежилой (хозяева проживают в Могилеве), но в нем с разрешения хозяйки проживал гражданин 1973 года рождения, житель деревни Ермоловичи. Со слов соседей, характеризовался посредственно, курил», — рассказали в областном управлении МЧС.