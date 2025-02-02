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При пожаре в Белыничском районе погибли двое мужчин

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Белыничском районе погибли двое мужчин, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Источник: МЧС Могилевской области

Звонок в МЧС, что горит частный нежилой дом в деревне Ермоловичи, поступил в 23.18. Спасатели обнаружили горение внутри и кровли дома, создалось плотное задымление, кровля и перекрытие частично обрушились.

«Соседи предупредили, что внутри могут находиться люди. Дом нежилой (хозяева проживают в Могилеве), но в нем с разрешения хозяйки проживал гражданин 1973 года рождения, житель деревни Ермоловичи. Со слов соседей, характеризовался посредственно, курил», — рассказали в областном управлении МЧС.

Обгоревший труп мужчины обнаружили на полу в комнате. Здесь же нашли и труп второго человека — предварительно, жителя деревни 1990 года рождения.

«Поиск погибших был затруднен обрушившимися конструкциями, высокой температурой и плотным задымлением. В результате пожара уничтожена кровля, перекрытия и имущество в доме. Причина устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении», — проинформировали в МЧС.

Проверку по факту гибели проводит Белыничский районный отдел Следственного комитета.

пожары
МЧС