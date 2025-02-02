Грабители в Екатеринбурге связали хозяина дома и вынесли деньги

По факту случившего возбуждено уголовное дело по ч.2 п. «а» ст. 161 УК РФ — «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору», сообщили в УМВД по Екатеринбургу. Злоумышленникам грозит до 7 лет заключения.