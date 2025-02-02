Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грабители в Екатеринбурге связали хозяина дома и вынесли деньги

На Химмаше в Екатеринбурге двое мужчин в масках проникли в частный дом к 50-летнему мужчине.

Они связали его и угрожали расправой, сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

По его словам, мужчина отдал им деньги и охотничий нож.

По факту случившего возбуждено уголовное дело по ч.2 п. «а» ст. 161 УК РФ — «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору», сообщили в УМВД по Екатеринбургу. Злоумышленникам грозит до 7 лет заключения.

Ранее сотрудники полиции Екатеринбурга задержали женщину 1991 года рождения и двух мужчин 1986 годов рождения, которых подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).