Грабители в Екатеринбурге связали хозяина дома и вынесли деньги

Они связали его и угрожали расправой, сообщает URA.RU со ссылкой на источник.
По его словам, мужчина отдал им деньги и охотничий нож.
По факту случившего возбуждено уголовное дело по ч.2 п. «а» ст. 161 УК РФ — «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору», сообщили в УМВД по Екатеринбургу. Злоумышленникам грозит до 7 лет заключения.
Ранее сотрудники полиции Екатеринбурга задержали женщину 1991 года рождения и двух мужчин 1986 годов рождения, которых подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).