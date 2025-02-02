В Омске мошенники взялись за общедомовые чаты

Фейковые объявления о созданных общедомовых чатах с QR-кодом стали массово распространять мошенники. Такие объявления появляются на входной двери подъезда или доске объявлений. Об этом предупреждает прокуратура Омской области.
По данным ведомства, мошенники вшивают в QR-код ссылку на мошеннический сайт или на скачивание вредоносной программы. Получив доступ к устройству пользователя, мошенники могут получить доступ к его конфиденциальным данным.
Прокуроры рекомендуют не сканировать всё подряд. В случае с объявлением на доме уточнять информацию напрямую у старшей по дому.
С начала года жертвами дистанционного мошенничества стали 297 омичей. Ущерб превысил 97 млн рублей.
На уловки мошенников попадаются люди вне зависимости от возраста и социальной принадлежности.
30 января мошенники обманули 68-летнюю пенсионерку. Она получила сообщение в «Телеграм» якобы от ректора вуза, в котором она трудилась много лет. После общения с мошенниками бывший преподаватель лишилась всех своих сбережений на сумму более 4,5 млн рублей.