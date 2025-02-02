В Омске мошенники взялись за общедомовые чаты

30 января мошенники обманули 68-летнюю пенсионерку. Она получила сообщение в «Телеграм» якобы от ректора вуза, в котором она трудилась много лет. После общения с мошенниками бывший преподаватель лишилась всех своих сбережений на сумму более 4,5 млн рублей.