СУ СК: в Краснодаре бездомные собаки напали на подростка

Инцидент произошёл в посёлке Российском на перекрёсте улиц Рымникской и Куликова поля.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю, бродячие собаки укусили мальчика за руку, когда тот возвращался из школы домой. Подростку помог прохожий. У школьника обнаружены телесные повреждения.
Правоохранители проводят необходимые проверки. Расследование дела по статье 293 УК РФ находится на контроле в аппарате кубанского следкома.
Напомним, также уголовное дело возбуждено по фактам нападения на людей беспризорных собак в посёлке Новознаменском.