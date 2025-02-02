Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СУ СК: в Краснодаре бездомные собаки напали на подростка

Краснодарские следователи возбудили уголовное дело по факту нападения бездомных собак на 13-летнего мальчика.

Инцидент произошёл в посёлке Российском на перекрёсте улиц Рымникской и Куликова поля.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю, бродячие собаки укусили мальчика за руку, когда тот возвращался из школы домой. Подростку помог прохожий. У школьника обнаружены телесные повреждения.

Правоохранители проводят необходимые проверки. Расследование дела по статье 293 УК РФ находится на контроле в аппарате кубанского следкома.

Напомним, также уголовное дело возбуждено по фактам нападения на людей беспризорных собак в посёлке Новознаменском.

СК