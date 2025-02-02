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Поселок Углеуральский остался без электричества из-за аварии на ЛЭП

Поселок Углеуральский в Губахинском округе Пермского края с 1 февраля остается без электроснабжения.

Источник: AP 2024

Об этом сообщает телеграм-канал «СлуховойАнализатор». В ПАО «Россети Урал» эту информацию подтвердили. Отключение линий напряжением 35 киловольт произошло из-за гололедообразования на ЛЭП.

«Оперативно были выдвинуты две передвижных дизель-электростанции для запитывания объектов жизнеобеспечения. Работают 2 бригады Чусовских электрических сетей, также дополнительно привлечены 2 бригады из Березниковских и Центральных электрических сетей. Восстановить электроснабжение планируется в ближайшее время», — прокомментировали ситуацию в компании.

ЖКХ