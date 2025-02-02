Поселок Углеуральский остался без электричества из-за аварии на ЛЭП

«Оперативно были выдвинуты две передвижных дизель-электростанции для запитывания объектов жизнеобеспечения. Работают 2 бригады Чусовских электрических сетей, также дополнительно привлечены 2 бригады из Березниковских и Центральных электрических сетей. Восстановить электроснабжение планируется в ближайшее время», — прокомментировали ситуацию в компании.