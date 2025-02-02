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Семейная пара погибла на пожаре в Братске

Муж с женой ночевали в предбаннике.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Страшный пожар унес жизни семейной пары из Братска. Как сообщили в ГУ МЧС и СУ СКР Иркутской области, муж с женой ночевали в предбаннике, когда из-за короткого замыкания загорелась баня. Трагедия произошла в садоводстве «Моргудон».

— К сожалению, в результате пожара 55-летний мужчина и 52-летняя женщина погибли. Огонь на 32,5 квадратах ликвидировали 8 огнеборцев МЧС России с помощью две единиц техники, — поделились в МЧС.

Предварительно, замыкание могло произойти из-за включенного обогревателя и тепловентилятора. Сейчас в СК начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на пожаре под Иркутском погибли мать и 10-летний сын.