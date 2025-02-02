Семейная пара погибла на пожаре в Братске

Страшный пожар унес жизни семейной пары из Братска. Как сообщили в ГУ МЧС и СУ СКР Иркутской области, муж с женой ночевали в предбаннике, когда из-за короткого замыкания загорелась баня. Трагедия произошла в садоводстве «Моргудон».