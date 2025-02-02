В Подмосковье женщину оправдали за ДТП благодаря видеорегистратору

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Женщина-водитель была оправдана за выезд на встречную полосу и ДТП благодаря видео с регистратора, сообщила подмосковная полиция.
«По предварительной информации, управлявшая легковым автомобилем женщина после выезда на полосу встречного движения совершила столкновение с иномаркой. В ходе оформления ДТП в ее действиях сотрудники Госавтоинспекции усмотрели нарушение, предусмотренное пунктом 10.1 ПДД РФ», — говорится в сообщении.
Разбирая ДТП и изучив видео с регистратора, полицейские выяснили, что женщина уклонялась от опасного маневра другого водителя, выехавшего на встречную полосу. Он и стал виновником аварии. Наказание в отношении женщины отменили.
Личность второго водителя установлена. В отношении него возбуждено административное производство по ст. 21.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).