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В Подмосковье женщину оправдали за ДТП благодаря видеорегистратору

Полицейские выяснили, что она уклонялась от опасного маневра другого водителя, выехавшего на встречную полосу.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Женщина-водитель была оправдана за выезд на встречную полосу и ДТП благодаря видео с регистратора, сообщила подмосковная полиция.

«По предварительной информации, управлявшая легковым автомобилем женщина после выезда на полосу встречного движения совершила столкновение с иномаркой. В ходе оформления ДТП в ее действиях сотрудники Госавтоинспекции усмотрели нарушение, предусмотренное пунктом 10.1 ПДД РФ», — говорится в сообщении.

Разбирая ДТП и изучив видео с регистратора, полицейские выяснили, что женщина уклонялась от опасного маневра другого водителя, выехавшего на встречную полосу. Он и стал виновником аварии. Наказание в отношении женщины отменили.

Личность второго водителя установлена. В отношении него возбуждено административное производство по ст. 21.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).