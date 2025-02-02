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МВД: в России нелегально находятся 670 тысяч человек

В настоящее время в на территории России нелегально находятся 670 тыс. человек, заявил первый заместитель министра внутренних дел, генерал-полковник полиции Александр Горовой. Более половины из них, по его словам, — это женщины и дети.

Источник: РИА "Новости"

В интервью «Комсомольской правде» замминистра напомнил, что с 30 декабря 2024 года по 30 апреля 2025 года все, кто находится в России без необходимых документов, имеют право обратиться в профильные ведомства, чтобы урегулировать вопрос о своем правовом статусе.

«После проверки по нашим специальным учетам и оценки отсутствия совершения правонарушений, посягающих на общественный порядок, мы урегулируем этим иностранным гражданам правовой статус. Если же нет, они обязаны выехать за границу», — рассказал господин Горовой.

Указ, согласного которому мигранты обязаны либо покинуть Россию самостоятельно, либо урегулировать свое правовое положение, президент Владимир Путин подписал в декабре 2024 года. Кроме того, с 5 февраля 2025 года в России вводится новый миграционный режим высылки. МВД получит право высылать мигрантов без решения суда.