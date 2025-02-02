В Башкирии бдительный гражданин сообщил о пьяном водителе через чат-бот ГАИ

В Кармаскалинском районе Башкортостана неравнодушный гражданин предотвратил возможное правонарушение, сообщив в чат-бот Госавтоинспекции о попытке нетрезвого мужчины сесть за руль.
Как сообщил главный автоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, сообщение сопровождалось видеоматериалом и касалось жителя села Кабаково, который собирался уехать на автомобиле Hyundai Accent в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники дорожно-патрульной службы оперативно выехали по указанному адресу и обнаружили автомобиль. В ходе проверки выяснилось, что транспортное средство неисправно и не на ходу, а 36-летний местный житель употреблял алкоголь, находясь в салоне машины.
При этом инспекторы установили, что ранее, 26 января, мужчина уже был привлечен к ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Сейчас он ожидает решения суда, которое может повлечь за собой административный арест или штраф в размере 45 тысяч рублей.
С нарушителем была проведена профилактическая беседа, в ходе которой ему разъяснили возможные последствия нарушений законодательства в области дорожного движения.