В Башкирии бдительный гражданин сообщил о пьяном водителе через чат-бот ГАИ

При этом инспекторы установили, что ранее, 26 января, мужчина уже был привлечен к ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Сейчас он ожидает решения суда, которое может повлечь за собой административный арест или штраф в размере 45 тысяч рублей.