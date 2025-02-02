МВД сказало про 1400 преступлений с участием несовершеннолетних в Беларуси

В пресс-службе уточнили, что речь идет про незаконный оборот средств платежа, кражи. Кроме того, среди преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних, указаны мошенничества и наркопреступления. Вместе с тем в Беларуси милиция выявила 268 пьяных вечеринок, где было 800 детей.