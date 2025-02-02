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МВД сказало про 1400 преступлений с участием несовершеннолетних в Беларуси

МВД Беларуси: более 1400 преступлений с участием несовершеннолетних произошло в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

МВД сказало про 1400 преступлений с участием несовершеннолетних в 2024 в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

«В 2024 году зарегистрировано свыше 1,4 тысячи злодеяний с участием несовершеннолетних», — обратили внимание в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что речь идет про незаконный оборот средств платежа, кражи. Кроме того, среди преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних, указаны мошенничества и наркопреступления. Вместе с тем в Беларуси милиция выявила 268 пьяных вечеринок, где было 800 детей.

Тем временем в Светлогорске женщина пришила палец иглой швейной машинки.

Кстати, белорусская турфирма получила штраф 75 тысяч рублей.

А еще белорусская теннисистка Арина Соболенко сделала неожиданное признание: «Большую часть времени я проигрываю, веду себя как стерва».