МВД сказало про 1400 преступлений с участием несовершеннолетних в Беларуси

МВД сказало про 1400 преступлений с участием несовершеннолетних в 2024 в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
«В 2024 году зарегистрировано свыше 1,4 тысячи злодеяний с участием несовершеннолетних», — обратили внимание в ведомстве.
В пресс-службе уточнили, что речь идет про незаконный оборот средств платежа, кражи. Кроме того, среди преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних, указаны мошенничества и наркопреступления. Вместе с тем в Беларуси милиция выявила 268 пьяных вечеринок, где было 800 детей.
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