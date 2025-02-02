Спасатели помогли беременной женщине в Забайкалье

В Забайкальском крае у беременной женщины заглохла машина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Забайкальского края. Легковушку занесло между селами Александровка и Верх-Нарым. При этом на улице стоял 40-градусный мороз.
— Помочь ей было некому, она ехала в одиночку. Связь не ловила — пришлось добраться до ближайшего СНТ пешком, — поделились в ведомстве.
Уже из садоводства женщина вызвала спасателей. Они помогли сибирячке добраться до дома, а машину отправили на стоянку.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что семейная пара из Братска погибла на пожаре. Супруги ночевали в предбаннике и баня загорелась из-за короткого замыкания.