В Москве шестерых детей из Ростова госпитализировали с отравлением

Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по городу Москве. Об этом сообщили в ведомстве 2 февраля.
Специалисты управления Роспотребнадзора проводят расследование из-за пищевого отравления в отеле «Поречье». Известно, что ребята приехали на соревнования по танцам из Ростова-на-Дону.
— В ходе эпидемиологического расследования специалистами Управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве» отобраны пробы сырья, пищевой продукции в месте проживания, а также биоматериал у заболевших и контактировавших с ними детей, — прокомментировали в ведомстве.
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по г. Москве.