В Москве шестерых детей из Ростова госпитализировали с отравлением

— В ходе эпидемиологического расследования специалистами Управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве» отобраны пробы сырья, пищевой продукции в месте проживания, а также биоматериал у заболевших и контактировавших с ними детей, — прокомментировали в ведомстве.