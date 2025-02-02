Женщина погибла в ДТП с грузовиком на трассе в Бурятии

Смертельное ДТП произошло на трассе в Кабанском районе Бурятии. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД республики, на 334 километре трассы «Иркутск — Улан-Удэ — Чита» столкнулись японская иномарка «Тойота Алекс» и грузовое авто «Ситрак».
— В результате ДТП 42-летняя пассажирка легковой машины от полученных травм скончалась, водитель и ещё один пассажир с травмами госпитализированы в медицинское учреждение, — поделились в ведомстве.
Сейчас на этом участке трассы затруднен проезд.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Черемховском районе 15-летний школьник попался Госавтоинспекторам за рулем без шлема.