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Женщина погибла в ДТП с грузовиком на трассе в Бурятии

«Тойота Алекс» столкнулась с «Ситраком».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Смертельное ДТП произошло на трассе в Кабанском районе Бурятии. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД республики, на 334 километре трассы «Иркутск — Улан-Удэ — Чита» столкнулись японская иномарка «Тойота Алекс» и грузовое авто «Ситрак».

— В результате ДТП 42-летняя пассажирка легковой машины от полученных травм скончалась, водитель и ещё один пассажир с травмами госпитализированы в медицинское учреждение, — поделились в ведомстве.

Сейчас на этом участке трассы затруднен проезд.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Черемховском районе 15-летний школьник попался Госавтоинспекторам за рулем без шлема.