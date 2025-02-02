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В Минске пьяный мужчина оказался на капоте BYD, перебегая дорогу на красный свет

Пьяный мужчина оказался на капоте BYD, перебегая дорогу на красный на проспекте Независимости в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске пьяный мужчина оказался на капоте BYD, перебегая дорогу на красный свет. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении сказано, что 1 февраля, в субботу, 23-летний водитель автомобиля BYD, ехавший по проспекту Независимости в Минске, около дома № 57 сбил 21-летнего мужчину. Он перебегал дорогу на красный свет. В ГАИ заметили, что у пешехода были признаки алкогольного опьянения.

На опубликованном видео видно, как мужчина пересекает дорогу и оказывается на капоте машины, а затем на дороге. После случившегося водитель автомобиля затормозил. Уточняется, что пешехода доставили в больницу для обследования.