В Минске пьяный мужчина оказался на капоте BYD, перебегая дорогу на красный свет. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что 1 февраля, в субботу, 23-летний водитель автомобиля BYD, ехавший по проспекту Независимости в Минске, около дома № 57 сбил 21-летнего мужчину. Он перебегал дорогу на красный свет. В ГАИ заметили, что у пешехода были признаки алкогольного опьянения.
На опубликованном видео видно, как мужчина пересекает дорогу и оказывается на капоте машины, а затем на дороге. После случившегося водитель автомобиля затормозил. Уточняется, что пешехода доставили в больницу для обследования.