В Минске пьяный мужчина оказался на капоте BYD, перебегая дорогу на красный свет

В сообщении сказано, что 1 февраля, в субботу, 23-летний водитель автомобиля BYD, ехавший по проспекту Независимости в Минске, около дома № 57 сбил 21-летнего мужчину. Он перебегал дорогу на красный свет. В ГАИ заметили, что у пешехода были признаки алкогольного опьянения.