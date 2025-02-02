В Челнах после пожара в многоэтажном доме госпитализировали женщину

Пожар произошел в доме 5А на ул. В. Полякова. В кухне двухкомнатной квартиры на пятом этаже горели мебель и вещи на площади 12 кв. м. Из тамбура между квартирами пожарные спасли женщину в бессознательном состоянии. Пострадавшая отравилась продуктами горения, ее госпитализировали.