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В Ростове в ДТП пострадал 9-летний ребенок

В Ростове столкнулись две легковушки, пострадал ребенок.
Источник: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростове в ДТП столкнулись две легковушки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла 2 февраля около 11:00 на улице Шеболдаева.

По предварительной информации ведомства, водитель за рулем автомобиля «Опель Астра», при повороте на улицу Калитвенскую, не справился с управлением и врезался в «Шкоду Суперб». Транспорт получил серьезные повреждения.

В результате ДТП пострадал 9-летний ребенок. Его доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.