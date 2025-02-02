В Ростове в ДТП пострадал 9-летний ребенок

В Ростове в ДТП столкнулись две легковушки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла 2 февраля около 11:00 на улице Шеболдаева.
По предварительной информации ведомства, водитель за рулем автомобиля «Опель Астра», при повороте на улицу Калитвенскую, не справился с управлением и врезался в «Шкоду Суперб». Транспорт получил серьезные повреждения.
В результате ДТП пострадал 9-летний ребенок. Его доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.