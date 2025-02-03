Хватали детей и бежали. Неадекват, бьющий стёкла в автобусе, напугал людей

Неадекватный полуголый мужчина ворвался в автобус в Перми и разбил стёкла, перепугав пассажиров. Происшествие произошло 2 февраля. Помимо того, что он устроил дебош в общественном транспорте, пермяк бегал по проезжей части. Подробности инцидента — в материале сайта perm.aif.ru.
Кричал и носился по салону.
Сообщения о том, что в Перми неадекватный мужчина разгромил входные двери автобуса № 16, влетев в салон, появились в Сети днём 2 февраля. Всё произошло на остановке на улице Тургенева.
Первые видео происходящего опубликовал телеграм-канал «ЧП Пермь». На кадрах — полуголый мужчина (на нём только штаны, даже нет обуви) влетает в центральную дверь автобуса, разбивая стёкла. Осколки падают на пол салона, мужчина поскальзывается и тоже падает, но поднимается. И кричит. Что именно — не ясно, речь у него несвязная. На кадрах видно, что он начинает носиться по салону.
В это время пассажиры, находившиеся в автобусе, начинают в панике покидать автобус через передние и задние двери. Многие из них с детьми. Они хватают ребят за руку и спешно выходят на улицу, на лицах — страх. Некоторые не останавливаются, оказавшись на тротуаре, а продолжают бежать, чтобы оказаться подальше от неадекватного мужчины.
«Всё, бежим, бежим», — слышится испуганный голос женщины в видео.
Девушка, которая снимала происходящее на видео, ненадолго задержалась на остановке, попытавшись снять, что происходит с неадекватным мужчиной в салоне. Но и она вскоре решает покинуть опасное место и начинает бежать, забыв отключить камеру телефона: видно, как её ноги спешно передвигаются по снегу, затем запись обрывается.
Уехал в больницу?
Оказалось, что это не единственный инцидент, в котором замешан вышеупомянутый мужчина. На той же улице Тургенева полуголый гражданин разгуливает по проезжей части, что-то выкрикивает и машет руками движущимся автомобилям. Водителю одной из машин приходится остановиться, так как мужчина преграждает ему путь. В это время пермяк ускоряется и пытается приблизиться к водительской двери, но автомобилисту удалось аккуратно уехать, не задев его.
Пермяки сообщили об инциденте в полицию, и на место происшествия тут же выехал наряд. До приезда полицейских неадекватного мужчину удалось задержать сотрудникам ГБР. Они, в свою очередь, передали нарушителя стражам порядка.
«После чего мужчина доставлен в отдел полиции, а затем передан медицинским работникам», — пояснили perm.aif.ru в ГУ МВД по Пермскому краю.
Что именно случилось с мужчиной — пока не ясно. Многие пермяки, ошарашенные случившимся, предполагают, что он мог находиться под действием запрещённых веществ.
«А ведь реально страшно, идёт ещё за всеми, к машинам пытается подойти», — комментируют случившееся пермяки и призывают не употреблять наркотики.