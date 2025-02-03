Хватали детей и бежали. Неадекват, бьющий стёкла в автобусе, напугал людей

Оказалось, что это не единственный инцидент, в котором замешан вышеупомянутый мужчина. На той же улице Тургенева полуголый гражданин разгуливает по проезжей части, что-то выкрикивает и машет руками движущимся автомобилям. Водителю одной из машин приходится остановиться, так как мужчина преграждает ему путь. В это время пермяк ускоряется и пытается приблизиться к водительской двери, но автомобилисту удалось аккуратно уехать, не задев его.