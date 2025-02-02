Мужчина и ребёнок пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде

Две легковушки столкнулись в Нижнем Новгороде вечером 2 февраля. В ДТП пострадали два человека, один из них ребёнок. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.
Авария произошла у дома № 17 по улице Кировская. В 16:45 автомобиль «Лада Гранта» двигался по улице Дружбы и на регулируемом перекрестке при разрешающем сигнале светофора стал поворачивать налево. За рулем находился водитель — мужчина 1998 года рождения. Он не уступил дорогу автомобилю «Хонда CRV», движущемуся во встречном направлении под управлением мужчины 1968 года рождения.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два пассажира автомобиля «Лада Гранта»: мужчина 1994 года рождения, находившийся на переднем сиденье, и ребёнок 2018 года рождения, ехавший сзади за водителем. Мужчине была оказана первичная медицинская помощь, от госпитализации он отказался. Ребёнок был доставлен в больницу на скорой.