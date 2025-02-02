В аэропорту Хьюстона с ВПП эвакуировали пассажиров самолета

В США за последнюю неделю произошли сразу две авиакатастрофы. 29 января в небе над Вашингтоном столкнулись пассажирский самолет компании American Airlines и вертолет Black Hawk сухопутных войск США. Лайнер выполнял рейс из штата Канзас, на его борту были 60 пассажиров и 4 члена экипажа. В вертолете находились по меньшей мере трое военнослужащих. После столкновения оба воздушных судна рухнули в реку Потомак. 31 января в Филадельфии (штат Пенсильвания) разбился медицинский борт Learjet 55. Авиакатастрофа унесла жизни как минимум 7 человек и привела к госпитализации 19.