В Ленинградской области грузовик столкнулся с автобусом

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Грузовик, водитель которого не учел дорожные и метеорологические условия, на «встречке» столкнулся с рейсовым автобусом во Всеволожском районе Ленинградской области, пострадали 3 человека, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Авария произошла в воскресенье днем у дома № 17 по Березовой аллее в деревне Бор Всеволожского района.
«Пятидесятичетырехлетний водитель “ГАЗ” при выборе скорости не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение (автомобиля — ред.) “ГАЗ” и рейсового автобуса», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в результате водитель грузовика получил травму грудной клетки, также в аварии пострадали две пассажирки автобуса 58 лет и 84 лет. Все пострадавшие направлены в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.