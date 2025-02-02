В Ленинградской области грузовик столкнулся с автобусом

«Пятидесятичетырехлетний водитель “ГАЗ” при выборе скорости не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение (автомобиля — ред.) “ГАЗ” и рейсового автобуса», — говорится в сообщении.