В Ростове полиция начала проверку после поножовщины в жилом доме. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
По предварительной информации ведомства, в одном из жилых домов Октябрьского района города произошел конфликт между мужчинами. В какой-то момент один из них нанес другому ножевое ранение.
— В результате розыскных мероприятий подозреваемый был оперативно задержан и доставлен в отдел полиции, — говорится в сообщении ведомства.
По данному факту возбудили дело по статье «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление».