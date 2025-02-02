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Аэропорт Волгограда приостановил работу

В Волгограде ограничили работу аэропорта для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

По его словам, прием и отправка рейсов из аэропорта временно приостановлены с 21:42. Кореняко заверил, что сотрудники воздушной гавани делают все необходимое ради безопасности полетов.

Накануне в аэропорту Ульяновска (Баратаевка) тоже вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Они действовали около двух часов. В 8:30 воздушная гавань возобновила свою работу.

В ночь на 30 января в Татарстане объявляли угрозу атаки БПЛА. На этом фоне в аэропорту Казани вводились аналогичные ограничения. В результате три летевших в город борта приземлились на запасных аэродромах.