Аэропорт Волгограда приостановил работу

По его словам, прием и отправка рейсов из аэропорта временно приостановлены с 21:42. Кореняко заверил, что сотрудники воздушной гавани делают все необходимое ради безопасности полетов.
Накануне в аэропорту Ульяновска (Баратаевка) тоже вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Они действовали около двух часов. В 8:30 воздушная гавань возобновила свою работу.
В ночь на 30 января в Татарстане объявляли угрозу атаки БПЛА. На этом фоне в аэропорту Казани вводились аналогичные ограничения. В результате три летевших в город борта приземлились на запасных аэродромах.