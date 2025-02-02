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Власти Таганрога прокомментировали громкие звуки

За пределами Таганрога жители услышали громкие звуки.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге прокомментировали громкие звуки. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила глава администрации приморского города Светлана Камбулова.

— Дорогие таганрожцы! В некоторых районах города жители услышали громкие хлопки, похожие на взрывы, — поделилась сити-менеджер.

По словам Светланы Камбуловой, за пределами города сработала система противовоздушной обороны. Сейчас в городе ситуация стабильная.

— Еще раз обращу внимание на то, что сирена включается в случае прямой угрозы населению. Не поддавайтесь панике!, — обратилась к жителям глава администрации города.