Власти Таганрога прокомментировали громкие звуки

В Таганроге прокомментировали громкие звуки. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила глава администрации приморского города Светлана Камбулова.
— Дорогие таганрожцы! В некоторых районах города жители услышали громкие хлопки, похожие на взрывы, — поделилась сити-менеджер.
По словам Светланы Камбуловой, за пределами города сработала система противовоздушной обороны. Сейчас в городе ситуация стабильная.
— Еще раз обращу внимание на то, что сирена включается в случае прямой угрозы населению. Не поддавайтесь панике!, — обратилась к жителям глава администрации города.