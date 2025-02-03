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В Белоруссии во дворе дома взорвался кислородный баллон, есть погибшие

МИНСК, 2 фев — РИА Новости. Во дворе частного дома в Белоруссии взорвался, вероятно, кислородный баллон, погибли три человека, включая детей, два человека в тяжелом состоянии госпитализированы, сообщил СК республики в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Как уточняется, инцидент произошел в воскресенье вечером в деревне Луговая Вирня Жлобинского района (Гомельская область) во дворе частного домовладения.

При взрыве погибли 35-летний мужчина и двое детей в возрасте одного года и трех лет. Его жену и шестилетнего сына госпитализировали в тяжелом состоянии.

Отмечается, что всего в семье воспитывалось четверо детей. Еще один ребенок в момент взрыва находился в Жлобине.

«Следователи совместно с экспертами проводят осмотр места происшествия. К месту трагедии выбыли сотрудники криминалистического отдела и следственного управления УСК по Гомельской области», — говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Особое внимание будет уделено установлению причин и условий, приведших к инциденту, добавили в СК.