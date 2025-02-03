В Белоруссии во дворе дома взорвался кислородный баллон, есть погибшие

Как уточняется, инцидент произошел в воскресенье вечером в деревне Луговая Вирня Жлобинского района (Гомельская область) во дворе частного домовладения.
При взрыве погибли 35-летний мужчина и двое детей в возрасте одного года и трех лет. Его жену и шестилетнего сына госпитализировали в тяжелом состоянии.
Отмечается, что всего в семье воспитывалось четверо детей. Еще один ребенок в момент взрыва находился в Жлобине.
«Следователи совместно с экспертами проводят осмотр места происшествия. К месту трагедии выбыли сотрудники криминалистического отдела и следственного управления УСК по Гомельской области», — говорится в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Особое внимание будет уделено установлению причин и условий, приведших к инциденту, добавили в СК.