В Польше упал российский метеорологический зонд

Российский метеорологический зонд упал на территории Польши в районе Ольштына, как сообщает радиостанция RMF FM.
По информации издания, объект был обнаружен на польской стороне границы и в настоящее время охраняется полицейскими.
Уточняется, что зонд с маркировкой на кириллице был найден в Тренкуске, расположенном недалеко от Ольштына в Варминьско-Мазурском воеводстве. Пожарные уже провели проверку устройства на наличие химической опасности, однако угрозы не выявлено.
Стоит отметить, что в начале текущего года польские власти уже сообщали о метеозонде, который залетел с российской стороны. В прошлом году на территории Варминьско-Мазурского воеводства также было зафиксировано несколько подобных инцидентов.
Ранее на территории поселка Чучково в Рязанской области упала «мигающая коробка». Подозрительный объект спустился на парашюте.