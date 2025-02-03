Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше упал российский метеорологический зонд

Объект в настоящее время охраняется полицейскими.

Российский метеорологический зонд упал на территории Польши в районе Ольштына, как сообщает радиостанция RMF FM.

По информации издания, объект был обнаружен на польской стороне границы и в настоящее время охраняется полицейскими.

Уточняется, что зонд с маркировкой на кириллице был найден в Тренкуске, расположенном недалеко от Ольштына в Варминьско-Мазурском воеводстве. Пожарные уже провели проверку устройства на наличие химической опасности, однако угрозы не выявлено.

Стоит отметить, что в начале текущего года польские власти уже сообщали о метеозонде, который залетел с российской стороны. В прошлом году на территории Варминьско-Мазурского воеводства также было зафиксировано несколько подобных инцидентов.

Ранее на территории поселка Чучково в Рязанской области упала «мигающая коробка». Подозрительный объект спустился на парашюте.