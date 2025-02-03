Власти США идентифицировали 55 тел погибших в авиакатастрофе

Катастрофа произошла в ночь на четверг в аэропорту имени Рональда Рейгана. Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 Black Hawk во время захода на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, а на вертолете — три человека.