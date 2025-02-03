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Власти США идентифицировали 55 тел погибших в авиакатастрофе

На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три человека.

Источник: Аргументы и факты

Власти США подтвердили установление личностей 55 жертв авиакатастрофы над рекой Потомак в Вашингтоне, сообщил руководитель столичной пожарной охраны и службы скорой помощи Джон Доннелли.

Катастрофа произошла в ночь на четверг в аэропорту имени Рональда Рейгана. Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 Black Hawk во время захода на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, а на вертолете — три человека.

Происшествие стало крупнейшей авиакатастрофой в США за последние 15 лет.

Ранее в Вашингтоне спасатели обнаружили тело неизвестного мужчины в реке Потомак, куда упал самолет авиакомпании American Airlines после столкновения с военным вертолетом.