Два человека погибли при столкновении автобуса со снегоуборщиком в Ленобласти

Ранее три человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Амурской области. По предварительной информации, 2 февраля около 16:00 на 1209 км автодороги «Амур» произошло столкновение автомобиля Toyota Fielder и двух автомобилей Kia. Полиция начала устанавливать все обстоятельства аварии.