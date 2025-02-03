МЧС сообщило о 13 пострадавших в ДТП с автобусом Lux Express вблизи Петербурга

Ранее сообщалось, что на трассе А-180 у поворота к промышленной зоне Фосфорит произошло лобовое столкновение автобуса компании Lux Express и снегоуборочной машины. Предположительно, автобус ехал от границы с Эстонией в сторону Кингисеппа.