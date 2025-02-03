Двое детей и их отец погибли от взрыва кислородного баллона в Белоруссии

Правоохранители работают на месте происшествия, чтобы установить все обстоятельства взрыва. По предварительным данным, в семье воспитывалось четверо детей. Один из них в момент взрыва находился в Жлобине, что спасло ему жизнь.
«Следователи совместно с экспертами проводят осмотр места происшествия. К месту трагедии выбыли сотрудники криминалистического отдела и следственного управления УСК по Гомельской области», — сообщило ведомство в соцсетях.
Ранее Life.ru сообщал, что автобус компании Luxexpress, следовавший из Эстонии в Санкт-Петербург, столкнулся со снегоуборочной техникой. В результате аварии погибли двое человек, ещё 13 получили травмы. Управление СК по Ленобласти возбудило уголовное дело.