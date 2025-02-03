Двое детей и их отец погибли от взрыва кислородного баллона в Белоруссии

Трагедия произошла во дворе частного дома в деревне Луговая Вирня Жлобинского района, где, предположительно, взорвался кислородный баллон. В результате инцидента погибли три человека, среди которых двое детей в возрасте 1 года и 3 лёт. Ещё два человека с тяжёлыми травмами госпитализированы. Об этом сообщил Следственный комитет республики.