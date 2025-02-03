Ричмонд
+5°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки разбившегося в Вашингтоне самолета начнут доставать из реки

Фрагменты разбившегося в США самолета начнут извлекать из реки 3 февраля.

Источник: Аргументы и факты

Спасательные службы готовятся к началу операции по подъему обломков самолета из реки Потомак после крушения в Вашингтоне, сообщил глава пожарной охраны и скорой помощи города Джон Доннелли.

По его словам, необходимое оборудование будет доставлено на место, а работы начнутся в понедельник.

Авиакатастрофа произошла в ночь на четверг в аэропорту имени Рональда Рейгана. Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 компании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 Black Hawk во время захода на посадку.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, а на вертолете — три человека. Это стало крупнейшим авиапроисшествием в США за последние 15 лет.

Ранее власти США подтвердили установление личностей 55 жертв авиакатастрофы над рекой Потомак в Вашингтоне.