Обломки разбившегося в Вашингтоне самолета начнут доставать из реки

Спасательные службы готовятся к началу операции по подъему обломков самолета из реки Потомак после крушения в Вашингтоне, сообщил глава пожарной охраны и скорой помощи города Джон Доннелли.
По его словам, необходимое оборудование будет доставлено на место, а работы начнутся в понедельник.
Авиакатастрофа произошла в ночь на четверг в аэропорту имени Рональда Рейгана. Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 компании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 Black Hawk во время захода на посадку.
На борту самолета находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, а на вертолете — три человека. Это стало крупнейшим авиапроисшествием в США за последние 15 лет.
Ранее власти США подтвердили установление личностей 55 жертв авиакатастрофы над рекой Потомак в Вашингтоне.