В Белоруссии во дворе дома взорвался кислородный баллон

В результате взрыва погиб 35-летний мужчина и его двое малолетних детей, возрастом 1 и 3 года. Его супруга и 6-летний сын были госпитализированы в тяжелом состоянии. В семье воспитывалось четверо детей, и еще один ребенок находился в это время в Жлобине.