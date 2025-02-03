В Белоруссии во дворе дома взорвался кислородный баллон

В Белоруссии в результате взрыва, предположительно, кислородного баллона во дворе частного дома погибли три человека, включая двоих детей. Об этом сообщил Следственный комитет республики в Telegram-канале.
Инцидент произошел в воскресенье вечером в деревне Луговая Вирня Жлобинского района Гомельской области. На месте происшествия работают следователи и эксперты.
В результате взрыва погиб 35-летний мужчина и его двое малолетних детей, возрастом 1 и 3 года. Его супруга и 6-летний сын были госпитализированы в тяжелом состоянии. В семье воспитывалось четверо детей, и еще один ребенок находился в это время в Жлобине.
Следственные органы проводят тщательный осмотр места происшествия, чтобы установить все обстоятельства трагедии. Особое внимание уделяется выяснению причин и условий, которые привели к этому инциденту. Сотрудники криминалистического отдела и следственного управления УСК по Гомельской области уже выехали на место для дальнейшего расследования.
Ранее в Оренбурге в результате взрыва газового баллона в доме пострадали трое взрослых и ребенок. Инцидент произошел в одном из частных домов на улице Рабочей, в котором, по предварительным данным, ремонтировали натяжные потолки.