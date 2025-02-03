Депутат рассказал, что погибший Ефремов встречал Новый год в Приморье

Депутат накануне рассказал РИА Новости, что Ефремов погиб в воскресенье в Курской области в районе, где идут боевые действия, отметив, что в связи с боевыми действиями «погибших пока не доставили». Собеседник также сообщил агентству, что сын Ефремова защищает Родину в зоне спецоперации.