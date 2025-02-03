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Депутат рассказал, что погибший Ефремов встречал Новый год в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев — РИА Новости. Погибший в Курской области экс-командир добровольческого отряда «Тигр», вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов приезжал в двухнедельный отпуск домой, где и встретил Новый год, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил с ним в зоне СВО с ноября 2022 года.

Источник: РИА "Новости"

Ранее о гибели Ефремова во время выполнения боевых задач в Курской области сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«Он приезжал на Новый год домой на две недели», — сказал Тарабарин.

Депутат накануне рассказал РИА Новости, что Ефремов погиб в воскресенье в Курской области в районе, где идут боевые действия, отметив, что в связи с боевыми действиями «погибших пока не доставили». Собеседник также сообщил агентству, что сын Ефремова защищает Родину в зоне спецоперации.

Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона «Тигр». В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд «Тигр» из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области.