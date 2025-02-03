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В Ленинградской области свыше 10 человек пострадали в ДТП с автобусом

Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое.

Источник: Аргументы и факты

В Ленинградской области, недалеко от Кингисеппа, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись снегоуборочная машина и междугородний автобус. Об этом сообщает региональное ГУМЧС.

В результате аварии пострадали 13 человек, среди которых один ребенок, а двое взрослых погибли. Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое и они находятся в реанимации.

ДТП произошло около 22:45 на 133-м километре трассы «Нарва». В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, устанавливая личности погибших и обстоятельства трагедии. Региональное управление МВД России проводит проверку по факту инцидента.

Следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье, касающейся оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, что привело к гибели людей. По предварительным данным, всего в автобусе на момент аварии находились 22 пассажира.

Ранее ДТП с участием полицейской машины произошло утром в субботу на Московском шоссе. В ГСУ СКР по Санкт-Петербургу сообщили о начале процессуальной проверки по факту инцидента. Ход проверки взят на контроль прокуратурой Пушкинского района города.