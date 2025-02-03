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TMZ: P. Diddy экстренно госпитализировали из тюрьмы в больницу Нью-Йорка

Рэпер был доставлен в медицинское учреждение в Бруклине.

Источник: Аргументы и факты

Американский рэпер Шон Комбс, более известный под псевдонимом P.Diddy, был госпитализирован в одну из больниц Нью-Йорка из-за сильных болей в колене. Об этом сообщает TMZ.

По информации источников, рэпер был доставлен в медицинское учреждение в Бруклине из Федерального центра административного содержания под стражей, где ему назначили МРТ для диагностики проблемы.

В 2024 году Комбс оказался в центре скандала, в результате которого его обвинили в шантаже, насилии и торговле людьми. Эти обвинения привели к его аресту в Нью-Йорке.

Ранее следователи, работающие по делу известного американского рэпера Шона Комбса, более известного как Diddy, расширили обвинения против него, добавив новые факты о жертвах и установив, что его преступная деятельность продолжалась до 2024 года.