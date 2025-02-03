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Волгоград атакован дронами PD-2 и «Лютый», жители слышали не менее 50 взрывов

ВСУ атаковали Волгоград беспилотниками PD-2 и «Лютый», пишет SHOT. Всего над городом было слышно не менее 50 взрывов.

Источник: Life.ru

Момент уничтожения одного из БПЛА прямо за жилым домом в Красноармейском районе попал на видео. Информация о пострадавших не поступала.

Момент уничтожения дрона ВСУ за жилым домом в Волгограде. Видео © SHOT.

Дроны двигались со стороны города Морозовска Ростовской области и пролетали в районе Калача-на-Дону. Местные жители фиксировали звук пролёта беспилотников над населёнными пунктами.

Напомним, вечером 2 февраля в аэропорту Волгограда вводились временные ограничения на выпуск и приём воздушных судов. Они действовали более двух часов. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.