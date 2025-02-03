Mash: в Волгограде насчитали около 50 взрывов на фоне атаки дронов

В ночь на субботу в Волгограде произошло около 50 взрывов на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов украинских вооруженных сил.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на свидетельства местных жителей.
По информации источника, звуки взрывов были слышны по всему городу, также отмечались звуки, напоминающие автоматные очереди. Дроны украинской армии пролетали низко, приблизительно в 300 метрах от крыш зданий.
В результате инцидента электричество было отключено в Красноармейском и Советском районах Волгограда. На место происшествия были направлены бригады скорой помощи для оказания помощи в поселок Кирова.
Ранее при обстреле Горловки украинскими Вооруженными силами пострадала мирная жительница.