Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар вспыхнул в одном из торговых центров в Приморье

Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств произошедшего.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье в селе Яковлевка на улице Ленинской вечером в воскресенье, 2 февраля, загорелось двухэтажное здание торгового центра. Районная прокуратура взяла на контроль доследственную проверку по факту происшествия, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.

По предварительным данным, площадь возгорания составила не менее 200 квадратных метров. Отмечается, что на момент возгорания в здании не было работников.

«Надзорное ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего и результаты доследственной проверки», — сообщили в прокуратуре.

Отдельное внимание прокуратура уделит проверке выполнения владельцем объекта норм пожарной безопасности.

Напомним, в Уссурийске 25 января произошел пожар в гостинице на улице 2-я Озёрная. В результате инцидента погиб 48-летний мужчина. Совместная проверка прокуратуры и инспекторов Госпожнадзора МЧС России выявила многочисленные нарушения правил пожарной безопасности в здании.

пожары