Пожар вспыхнул в одном из торговых центров в Приморье

В Приморье в селе Яковлевка на улице Ленинской вечером в воскресенье, 2 февраля, загорелось двухэтажное здание торгового центра. Районная прокуратура взяла на контроль доследственную проверку по факту происшествия, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
По предварительным данным, площадь возгорания составила не менее 200 квадратных метров. Отмечается, что на момент возгорания в здании не было работников.
«Надзорное ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего и результаты доследственной проверки», — сообщили в прокуратуре.
Отдельное внимание прокуратура уделит проверке выполнения владельцем объекта норм пожарной безопасности.
Напомним, в Уссурийске 25 января произошел пожар в гостинице на улице 2-я Озёрная. В результате инцидента погиб 48-летний мужчина. Совместная проверка прокуратуры и инспекторов Госпожнадзора МЧС России выявила многочисленные нарушения правил пожарной безопасности в здании.