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Кредит под залог квартиры: пенсионерка перевела деньги на счет мошенников

Пенсионерка из Хабаровского края взяла кредит и перевела деньги аферистам.

Источник: Комсомольская правда

В Амурске мошенники обманули пенсионерку на 200 тысяч рублей. 61-летняя женщина взяла кредит под залог квартиры, поверив преступникам. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На протяжении 10 дней женщине звонил человек, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил женщину, что для отмены оформленных на ее имя кредитов нужно взять новый кредит в банке.

«Следуя его указаниям, пенсионерка перевела деньги на счета аферистов. Позже она поняла, что стала жертвой мошенников», — рассказали в ОМВД России по Амурскому району.

По факту происшествия открыто уголовное дело.