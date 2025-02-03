Уголовное дело завели по факту невыплаты зарплаты в котельной в Тулунском районе

Уголовное дело завели по результатам процессуальной проверки по факту невыплаты зарплаты в котельной села Алгатуй Тулунского района. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР по Иркутской области.
Напомним, на днях жители села записали видеообращение, в котором рассказали, что с октября 2024 не получают зарплату. 23 работника уже на грани увольнения, а если они оставят свои рабочие места, то 1 700 человек останется без отопления.
Сейчас следователям предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего. Прокуратура региона контролирует ход и результаты расследования дела, заведенного по статье «Невыплата заработной платы свыше двух месяцев».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что страшный пожар унес жизни семейной пары в Братске. Муж с женой ночевали в предбаннике, когда из-за короткого замыкания пламя охватило баню.