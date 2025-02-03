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В Липецкой области произошёл нештатный сход двух боеприпасов

На местах падения боеприпасов продолжают работать специалисты-взрывотехники.

Источник: Аргументы и факты

В Липецкой области произошел инцидент, связанный с нештатным сходом двух авиационных боеприпасов, о чем сообщило региональное правительство в своем Telegram-канале.

Один из боеприпасов упал в Елецком районе, а другой — в Воловском муниципальном округе. Оба происшествия произошли вдали от жилых зон, что позволило избежать жертв и пострадавших.

На местах падения боеприпасов продолжают работать специалисты-взрывотехники, которые обеспечивают безопасность в районе инцидента. В результате происшествия временно было нарушено электроснабжение в некоторых населенных пунктах Елецкого района, однако к вечеру того же дня электроснабжение было полностью восстановлено.

Правительство Липецкой области заявило о намерении выплатить компенсации гражданам, чьи дома или автомобили пострадали в результате падения боеприпасов. Власти региона заверили, что ситуация находится под контролем и все необходимые меры для минимизации последствий уже приняты.

Ранее врачи в Иркутске спасли подростка с проникающим ранением в грудь. Подросток провел в реанимации более десяти дней, и затем его перевели в хирургическое отделение. Сейчас молодой человек проходит амбулаторное лечение.