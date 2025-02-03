Жительница Артёма перевела мошенникам более 1 млн рублей, испугавшись отключения света

В Артеме 55-летняя местная жительница стала жертвой телефонных мошенников и потеряла более одного млн рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Как установили полицейские, женщине позвонила незнакомка и предложила подать заявление на сверку электрического счетчика через портал «Госуслуги» (16+). Потерпевшая сначала отказалась, но после угроз отключения электричества согласилась выполнить все инструкции.
В результате мошенники убедили её перевести деньги на так называемый «безопасный счет». Женщина отправилась в банк и перечислила на указанный виртуальный счет более миллиона рублей. Лишь позже она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
Полиция призывает граждан не доверять звонкам от неизвестных лиц, не передавать персональные данные и при малейших подозрениях сразу прекращать разговор.
Напомним, в селе Корсаковка Уссурийского округа 62-летняя местная жительница потеряла два млн рублей, став жертвой мошенников. Женщине позвонил неизвестный, представившись сотрудником энергосбытовой компании, и сообщил о планируемой установке электросчетчика в её дачном доме. Для оформления заявки он попросил продиктовать код из SMS-сообщения.