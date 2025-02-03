Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Артёма перевела мошенникам более 1 млн рублей, испугавшись отключения света

Злоумышленники предложили женщине оформить заявление на сверку электрического счетчика.

Источник: PrimaMedia.ru

В Артеме 55-летняя местная жительница стала жертвой телефонных мошенников и потеряла более одного млн рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Как установили полицейские, женщине позвонила незнакомка и предложила подать заявление на сверку электрического счетчика через портал «Госуслуги» (16+). Потерпевшая сначала отказалась, но после угроз отключения электричества согласилась выполнить все инструкции.

В результате мошенники убедили её перевести деньги на так называемый «безопасный счет». Женщина отправилась в банк и перечислила на указанный виртуальный счет более миллиона рублей. Лишь позже она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Полиция призывает граждан не доверять звонкам от неизвестных лиц, не передавать персональные данные и при малейших подозрениях сразу прекращать разговор.

Напомним, в селе Корсаковка Уссурийского округа 62-летняя местная жительница потеряла два млн рублей, став жертвой мошенников. Женщине позвонил неизвестный, представившись сотрудником энергосбытовой компании, и сообщил о планируемой установке электросчетчика в её дачном доме. Для оформления заявки он попросил продиктовать код из SMS-сообщения.