Над Липецкой областью произошел сход двух боеприпасов

«Согласно уточненной информации от уполномоченных ведомств, вчера (1 февраля) над Липецкой областью произошел нештатный сход двух авиационных боеприпасов. Один упал в Елецком районе, другой — в Воловском МО, вдали от жилых домов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте падения боеприпасов работают взрывотехники.
Также в правительстве региона сообщили, что из-за падения боеприпасов было нарушено электроснабжение населенных пунктов в Елецком районе, сейчас его уже восстановили специалисты. Всем жителям, чьи дома и автомобили пострадали из-за падения боеприпасов, обязуются выплатить компенсацию.
«Просим жителей региона опираться только на официальные источники во избежание дезинформации», — отметили в правительстве.