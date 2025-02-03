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Над Липецкой областью произошел сход двух боеприпасов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Над Липецкой областью 1 февраля произошел сход двух авиационных боеприпасов. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

«Согласно уточненной информации от уполномоченных ведомств, вчера (1 февраля) над Липецкой областью произошел нештатный сход двух авиационных боеприпасов. Один упал в Елецком районе, другой — в Воловском МО, вдали от жилых домов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте падения боеприпасов работают взрывотехники.

Также в правительстве региона сообщили, что из-за падения боеприпасов было нарушено электроснабжение населенных пунктов в Елецком районе, сейчас его уже восстановили специалисты. Всем жителям, чьи дома и автомобили пострадали из-за падения боеприпасов, обязуются выплатить компенсацию.

«Просим жителей региона опираться только на официальные источники во избежание дезинформации», — отметили в правительстве.