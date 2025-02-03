Над Липецкой областью произошел сход двух боеприпасов

«Согласно уточненной информации от уполномоченных ведомств, вчера (1 февраля) над Липецкой областью произошел нештатный сход двух авиационных боеприпасов. Один упал в Елецком районе, другой — в Воловском МО, вдали от жилых домов», — говорится в сообщении.