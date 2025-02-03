Фальшивомонетчики стали реже подделывать банкноты в Иркутской области

70 фальшивых банкнот выявили сотрудники банков в Иркутской области в прошлом году. В сравнении с 2023 годом их количество уменьшилось на 12, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщили в пресс-службе Отделения Иркутск Сибирского ГУ Банка России, наибольшей популярностью среди фальшивомонетчиков пользуются банкноты номиналом 5 тысяч рублей образца 1997 года. В 2024 году была выявлена 51 такая купюра. Поддельная банкнота в 1 тысячу рублей встречается реже — в прошлом году выявили 12 штук.
«Несмотря на то, что мы все чаще пользуемся безналичными деньгами, всегда есть места и ситуации, где существует только наличный расчет и риск того, что у вас может оказаться банкнота с признаками подделки. Любые наличные деньги, оказавшиеся у вас в руках, всегда нужно проверять хотя бы по нескольким признакам подлинности, и, если возникают сомнения, не принимать такие купюры и тем более не пытаться на них что-либо купить, чтобы избавиться. Правильный вариант — сразу же сообщить об этом в полицию», — отметил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.