Красноярцев предупредили о новом мошенничестве «со списанием денег на нужды СВО»

«С вас будут ежемесячно списывать средства на нужды СВО. Чтобы отказаться от взносов, пройдите по ссылке». Такие сообщения — новая схема мошенников, которые пишут людям от банков якобы по поручению правительства. Если жертва переходит по ссылке, чтобы «отказаться от списания», на ее смартфон скачивается вредоносная программа. У злоумышленников появляется доступ ко всем личным данным человека, в том числе к его банковским приложениям, предупредили в мэрии Красноярска.