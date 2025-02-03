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Красноярцев предупредили о новом мошенничестве «со списанием денег на нужды СВО»

Мошенники придумали схему обмана людей под предлогом списания денег с банковских счетов на нужды специальной военной операции по поручению правительства.

Источник: Freepik

«С вас будут ежемесячно списывать средства на нужды СВО. Чтобы отказаться от взносов, пройдите по ссылке». Такие сообщения — новая схема мошенников, которые пишут людям от банков якобы по поручению правительства. Если жертва переходит по ссылке, чтобы «отказаться от списания», на ее смартфон скачивается вредоносная программа. У злоумышленников появляется доступ ко всем личным данным человека, в том числе к его банковским приложениям, предупредили в мэрии Красноярска.

Чтобы защититься от аферистов, граждан призывают не переходить по ссылкам из писем; всегда перезванивать в банк по официальному номеру и уточнять информацию; не вводить реквизиты своей банковской карты на непроверенных ресурсах и регулярно обновлять антивирусную программу.